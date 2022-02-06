Вона руками чіплялася за кригу і життя. "Я впала на лід тоді поцарапалась об нього. Воно тоді дуже сильно боліло", – каже дівчинка, показуючи поранені долоні.

До теми Винернув лише один: у Дніпрі підлітки провалились під лід, бо хотіли "скупатись"

Безпорадно борсались у крижаній воді

У місті Олешки малеча спочатку гралася на дитмайданчику поряд, а потім компанію потягло на пригоди до криги. Пройшовши метрів десять, усі 3 провалилися.

Ми просто хотіли перевірити, чи він (лід – міцний) і залізли на нього. Пройшли трішки, і він провалився. Спочатку навіть вилазила, а потім я знову впала, тому що лід провалився,

– розповіла врятована.

Самотужки вибратися вдалося тільки 8-річному Євгену, а 12-річна Мирослава та 7-річний Давид безпорадно борсалися у крижаній воді. Врятував малечу щасливий випадок.

Дітей врятував охоронець яхт-клуб

За декілька десятків метрів від місця, де стався інцидент, розташований місцевий яхт-клуб. Його охоронці й побачили дітей, які провалилися.

Охоронець Василь Карнаухов попросив колегу негайно обв'язати його мотузкою. До місця, де тонули діти, йому довелося повзти. Після рятувальної операції чоловік захворів.

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"У мене діти таких же років, тому не було часу навіть думати про щось. Мотузку взяли, витягнули спочатку дівчинку. Потім лід провалився під мною. Хлопчика почав діставати вже непритомного", – наголосив він.

Дівчинка – вдома, хлопчик – у лікарні

У маленького Давида вже не прослуховувався пульс. На березі його реанімували надзвичайники, які оперативно прибули. Зараз Давид ще в лікарні. Проте його життю вже нічого не загрожує.

Розчищали верхні дихальні шляхи, штучну вентиляцію легень проводили та непрямий масаж серця. У роті була крига – залишки криги та снігу. Дмитро Долженко Начальник пожежно-рятувальної частини в Олешкові

ДСНС збирається нагородити охоронця Василя Карнаухова, який, дістаючи дітей із річки, ризикував власним життям. Також його номінують на всеукраїнську премію "Герой-рятівник року". Сам героєм він себе не вважає.