Она руками цеплялась за лед и жизнь. "Я упала на лед тогда поцарапалась об него. Оно тогда очень сильно болело", – говорит девочка, показывая раненые ладони.
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Беспомощно барахтались в ледяной воде
В городе Алёшки дети сначала играли на детплощадке рядом, а потом компанию потянуло на приключения ко льду. Пройдя метров десять, все 3 провалились.
Мы просто хотели проверить, крепкий ли он (лед) и залезли на него. Прошли немного, и он провалился. Сначала даже вылезала, а потом я снова упала, потому что лед провалился,
– рассказала спасенная.
Самостоятельно выбраться удалось только 8-летнему Евгению, а 12-летняя Мирослава и 7-летний Давид беспомощно барахтались в ледяной воде. Спас малышей счастливый случай.
Детей спас охранник яхт-клуба
В нескольких десятках метров от места, где произошел инцидент, расположен местный яхт-клуб. Его охранники и увидели провалившихся детей.
Охранник Василий Карнаухов попросил коллегу немедленно обвязать его веревкой. К месту, где тонули дети, ему пришлось ползти. После спасательной операции мужчина заболел.
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"У меня дети таких же лет, поэтому не было времени даже думать о чем-то. Веревку взяли, вытащили сначала девочку. Потом лед провалился подо мной. Мальчика начал доставать уже когда он уже был без сознания", – подчеркнул он.
Девочка – дома, мальчик – в больнице
У маленького Давида уже не прослушивался пульс. На берегу его реанимировали оперативно прибывшие спасатели. Сейчас Давид еще в больнице. Однако его жизни уже ничего не угрожает.
Расчищали верхние дыхательные пути, искусственную вентиляцию легких проводили и непрямой массаж сердца. Во рту был лед – остатки льда и снега.
ГСЧС собирается наградить охранника Василия Карнаухова, который, доставая детей из реки, рисковал собственной жизнью. Также его номинируют на всеукраинскую премию "Герой-спасатель года". Сам героем он себя не считает.