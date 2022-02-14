Жуткий инцидент произошел 12 февраля в 17:30 между микрорайонами Юбилейный и Солнечный. Ученицы школы №118 в Кривом Роге переходили искусственный водоём по скользкой трубе и не удержались на нём.

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Как спасали девушек

Крик 11-летней девочки услышала местная жительница. Она рассказала об этом мужчине, и 62-летний Владимир Бондарук побежал спасать детей.



Первой детей в воде увидела жительница Кривого Рога​ / Фото "Свои"

Криворожец схватил электрическую переноску, чтобы вытащить девушек. На помощь ему подбежали трое молодых людей, двое из которых также провалились под лед.



Мужчина схватил переноску и побежал спасать девушек / Фото "Свои"

К сожалению, одна девочка после падения в ледяную воду скончалась сразу. Другой удалось спасти жизнь.



Одну школьницу удалось спасти / Фото "Свои"

На место вызвали патрульных, которые оперативно доставили ребенка в больницу. Медики диагностировали у нее сильное обморожение. Впоследствии ее перевели из реанимации в отделение педиатрии в стабильном состоянии.

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Привлекли водолазов

Тело второй школьницы искали полчаса. К делу привлекли спасателей и водолазов. Спасти ее не удалось, поскольку ребенок пробыл под водой 2 часа.



Тело другой девочки направили на экспертизу / Фото "Свои"

Ее обнаружили на глубине 4 метров и передали правоохранителям. Окончательные выводы сделают после судмедэкспертизы.

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Инцидент в Херсонской области

Другой случай произошел в Херсонской области. В городе Олешки под лед на реке провалились 3 ребенка – девочка с младшими братьями.

Детишек в возрасте 7, 8 и 12 лет спас случайный охранник яхт-клуба. Мужчина обвязался веревкой и попросил коллегу помочь.

К месту, где провалились дети, пришлось ползти. Сначала достал девочку, потом мальчиков – последнего вытащили без сознания, но его спасли медики.

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