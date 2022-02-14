Жуткий инцидент произошел 12 февраля в 17:30 между микрорайонами Юбилейный и Солнечный. Ученицы школы №118 в Кривом Роге переходили искусственный водоём по скользкой трубе и не удержались на нём.

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Как спасали девушек

Крик 11-летней девочки услышала местная жительница. Она рассказала об этом мужчине, и 62-летний Владимир Бондарук побежал спасать детей.

Першою дітей у воді побачила жителька Кривого Рогу
Первой детей в воде увидела жительница Кривого Рога​ / Фото "Свои"

Криворожец схватил электрическую переноску, чтобы вытащить девушек. На помощь ему подбежали трое молодых людей, двое из которых также провалились под лед.

Чоловік схопив переноску та побіг рятувати дівчат
Мужчина схватил переноску и побежал спасать девушек / Фото "Свои"

К сожалению, одна девочка после падения в ледяную воду скончалась сразу. Другой удалось спасти жизнь.

Одну школярку вдалося врятувати
Одну школьницу удалось спасти / Фото "Свои"

На место вызвали патрульных, которые оперативно доставили ребенка в больницу. Медики диагностировали у нее сильное обморожение. Впоследствии ее перевели из реанимации в отделение педиатрии в стабильном состоянии.

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Привлекли водолазов

Тело второй школьницы искали полчаса. К делу привлекли спасателей и водолазов. Спасти ее не удалось, поскольку ребенок пробыл под водой 2 часа.

Тіло іншої дівчинки скерували на експертизу
Тело другой девочки направили на экспертизу / Фото "Свои"

Ее обнаружили на глубине 4 метров и передали правоохранителям. Окончательные выводы сделают после судмедэкспертизы.

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Инцидент в Херсонской области

Другой случай произошел в Херсонской области. В городе Олешки под лед на реке провалились 3 ребенка – девочка с младшими братьями.

Детишек в возрасте 7, 8 и 12 лет спас случайный охранник яхт-клуба. Мужчина обвязался веревкой и попросил коллегу помочь.

К месту, где провалились дети, пришлось ползти. Сначала достал девочку, потом мальчиков – последнего вытащили без сознания, но его спасли медики.

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