Жуткий инцидент произошел 12 февраля в 17:30 между микрорайонами Юбилейный и Солнечный. Ученицы школы №118 в Кривом Роге переходили искусственный водоём по скользкой трубе и не удержались на нём.
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Как спасали девушек
Крик 11-летней девочки услышала местная жительница. Она рассказала об этом мужчине, и 62-летний Владимир Бондарук побежал спасать детей.
Первой детей в воде увидела жительница Кривого Рога / Фото "Свои"
Криворожец схватил электрическую переноску, чтобы вытащить девушек. На помощь ему подбежали трое молодых людей, двое из которых также провалились под лед.
Мужчина схватил переноску и побежал спасать девушек / Фото "Свои"
К сожалению, одна девочка после падения в ледяную воду скончалась сразу. Другой удалось спасти жизнь.
Одну школьницу удалось спасти / Фото "Свои"
На место вызвали патрульных, которые оперативно доставили ребенка в больницу. Медики диагностировали у нее сильное обморожение. Впоследствии ее перевели из реанимации в отделение педиатрии в стабильном состоянии.
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Привлекли водолазов
Тело второй школьницы искали полчаса. К делу привлекли спасателей и водолазов. Спасти ее не удалось, поскольку ребенок пробыл под водой 2 часа.
Тело другой девочки направили на экспертизу / Фото "Свои"
Ее обнаружили на глубине 4 метров и передали правоохранителям. Окончательные выводы сделают после судмедэкспертизы.
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Инцидент в Херсонской области
Другой случай произошел в Херсонской области. В городе Олешки под лед на реке провалились 3 ребенка – девочка с младшими братьями.
Детишек в возрасте 7, 8 и 12 лет спас случайный охранник яхт-клуба. Мужчина обвязался веревкой и попросил коллегу помочь.
К месту, где провалились дети, пришлось ползти. Сначала достал девочку, потом мальчиков – последнего вытащили без сознания, но его спасли медики.
Спасение детей в Херсонской области: смотрите видео