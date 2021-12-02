У Кривому Розі обвалилась шахта: загинула людина

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, на шахті підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався обвал. Внаслідок трагедії загинув прохідник.

Трагедія трапилась 2 грудня. Про це повідомили у Державній службі України з питань праці.

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Через обвал на шахті загинув чоловік

На території публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" трапився нещасний випадок з прохідником приватного підприємства "СВІТЕКС".

Під час виконання підрядних робіт на глибині 1135 метрів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався обвал гірської породи та смертельно травмував працівника,

– розповіли у відомстві.

Там також повідомили, що наразі Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області вживає заходів "щодо утворення комісії та проведення розслідування нещасного випадку". Поки що невідомо причин обвалу.

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