Трагедія трапилась 2 грудня. Про це повідомили у Державній службі України з питань праці.
До теми Трагедія на шахті у Росії: знайшли тіла 20 осіб – це гірники та рятувальники
Через обвал на шахті загинув чоловік
На території публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" трапився нещасний випадок з прохідником приватного підприємства "СВІТЕКС".
Під час виконання підрядних робіт на глибині 1135 метрів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався обвал гірської породи та смертельно травмував працівника,
– розповіли у відомстві.
Там також повідомили, що наразі Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області вживає заходів "щодо утворення комісії та проведення розслідування нещасного випадку". Поки що невідомо причин обвалу.
Коротко про останні випадки трагедій на шахтах
- 25 листопада у російському місті Кузбас на шахті "Листвяжна" сталось задимлення. Тоді у шахті перебувало кілька сотень людей. 26 листопада стало відомо, що пів сотні застрягли у шахті та загинули.
- 7 вересня 2021 року на території окупованої Росією частини Луганщини на одній із шахт сталася трагедія – там обірвався трос ліфта. Через це загинули 9 гірників.
- У липні 2021 року на шахті "Жовтнева", що у Кривому Розі, шахтар загинув під час роботи – чоловіка придавило спецтехнікою до стіни шахти.