Трагедия произошла 2 декабря. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.
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Из-за обвала на шахте погиб мужчина
На территории публичного акционерного общества "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел несчастный случай с проходчиком частного предприятия "СВИТЕКС".
Во время выполнения подрядных работ на глубине 1135 метров ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" произошел обвал горной породы и смертельно травмировал работника,
– рассказали в ведомстве.
Там также сообщили, что сейчас Главное управление Гоструда в Днепропетровской области принимает меры "по созданию комиссии и проведению расследования несчастного случая". Пока неизвестны причины обвала.
Коротко о последних случаях трагедий на шахтах
- 25 ноября в российском городе Кузбасс на шахте "Листвяжная" произошло задымление. Тогда в шахте находилось несколько сотен людей. 26 ноября стало известно, что полсотни застряли в шахте и погибли.
- 7 сентября 2021 года на территории оккупированной Россией части Луганщины на одной из шахт произошла трагедия – там оборвался трос лифта. В результате погибли 9 горняков.
- В июле 2021 года на шахте "Октябрьская" в Кривом Роге, шахтер погиб во время работы – мужчину придавило машиной к стене шахты.