Трагедия произошла 2 декабря. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

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Из-за обвала на шахте погиб мужчина

На территории публичного акционерного общества "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел несчастный случай с проходчиком частного предприятия "СВИТЕКС".

Во время выполнения подрядных работ на глубине 1135 метров ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" произошел обвал горной породы и смертельно травмировал работника,

– рассказали в ведомстве.

Там также сообщили, что сейчас Главное управление Гоструда в Днепропетровской области принимает меры "по созданию комиссии и проведению расследования несчастного случая". Пока неизвестны причины обвала.

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