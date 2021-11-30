У Кривому Розі таксист напав на пасажирку: витягнув з авто і душив

Жителька Кривого Рогу заявила, що на неї 28 листопада накинувся агресивний таксист. Він не лише викинув її з автомобіля, а й почав душити.

Причиною інциденту нібито було питання про те, чи може пасажирка закурити. Однак про це розповіла сама потерпіла, тому все могло мати й інші обставини. Їх вже з'ясовують місцеві правоохоронці.

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Різко став агресивним

За словами жінки, вона викликала автомобіль онлайн-служби таксі приблизно о 10 годині вечора. Коли вона вже в салоні запитала, чи можна закурити, водій нібито став агресивним. Коли він у грубій формі відповів "Ні", пасажирка вирішила не сперечатися.

За її словами, таксиста нібито все одно обурила така поведінка пасажирки. Тому він почав голосно висловлювати своє незадоволення. Мовляв, від куріння в салоні поширюється неприємний запах.

Витягнув і кинув у багнюку

При цьому керманич сильно жестикулював, тому його довелося просити слідкувати за дорогою. Та все обернулося вкрай негативними наслідками.

Він вийшов і витягнув мене за груди з машини, штовхнув, тягнув і душив... Я впала в сусідський город, де він мене вимісив у багнюці. Тоді був дощ, сльота, я піднялася почала кричати, розмахувати руками, але він мене далі дубасив і штовхав,

– поділилася потерпіла.

Вона додала, що все завершилося завдяки тому, що сусід вийшов годувати собаку і все це почув. Він вибіг і налякав працівника служби таксі, який швидко звідти поїхав.

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Які наслідки інциденту

У потерпілої зламані пальці на правій і лівій руці, садна на шиї та пошкоджене коліно. Окрім цього, в неї розбитий телефон і зіпсований одяг.

Жінка нарікає, що тепер певний час не зможе працювати. Адже в неї праця, яка пов'язана з роботою руками. У Криворізькому районному управлінні поліції підтвердили, що жінка до них після цього звернулася. Наразі слідчі встановлюють обставини, щоб дати кваліфікацію справі.



Травми потерпілої жінки / Фото "Первый Городской"