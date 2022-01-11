У Кривому Розі випав чорний дощ із "глітером": промовисте відео
Джерело:інстаграм mykrivoyrog
Жителька Кривого Рогу виявила на поверхні свого авто чорний матеріал, що блистить. Після дощу ним вкрило все місто.
Жінка поділилася здивуванням у соцмережах. На відео вона показала, чим вкрився її автомобіль.
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Чорний дощ у Кривому Розі
Власниця авто протерла його вологою серветкою. На ній залишився густий слід із чорного матеріалу, що блищить.
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– зауважила авторка відео.
Коментатори жартома охрестили його глітером та порекомендували додати до манікюру. Однак жителі Кривого Рогу запевнили, що це – графіт і він осідає з дощем на поверхнях будинків і автомобілів постійно.
У відповідях до допису також зауважили, що змивати такі речовини з поверхні складно, але потрібно. Якщо не мити автомобіль кілька днів, то відтерти зацементований графіт можна буде лише з оцтом.Довідка. Кривий Ріг є промисловим містом, де діють металургійні комбінати. Внаслідок діяльності підприємств у повітрі виникає так званий вуглецевий слід.
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