У Кривому Розі випав чорний дощ із "глітером": промовисте відео

Жителька Кривого Рогу виявила на поверхні свого авто чорний матеріал, що блистить. Після дощу ним вкрило все місто.

Жінка поділилася здивуванням у соцмережах. На відео вона показала, чим вкрився її автомобіль.

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Чорний дощ у Кривому Розі

Власниця авто протерла його вологою серветкою. На ній залишився густий слід із чорного матеріалу, що блищить.

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– зауважила авторка відео.

Коментатори жартома охрестили його глітером та порекомендували додати до манікюру. Однак жителі Кривого Рогу запевнили, що це – графіт і він осідає з дощем на поверхнях будинків і автомобілів постійно.

У відповідях до допису також зауважили, що змивати такі речовини з поверхні складно, але потрібно. Якщо не мити автомобіль кілька днів, то відтерти зацементований графіт можна буде лише з оцтом.

Кривий Ріг є промисловим містом, де діють металургійні комбінати. Внаслідок діяльності підприємств у повітрі виникає так званий вуглецевий слід.

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Кліматичні проблеми в Україні та світі

Безпекові центри в США попередили про можливий глобальний конфлікт через кліматичні зміни. Його пов'язують з природними катастрофами та конкуренцією за ресурси.

Аби уникнути підвищення температури на планеті, в ООН закликали країни поступово відмовитися від використання вугілля у сфері електроенергетики. Генсекретар Організації Антоніу Гутерреш нагадав, що кожна п'ята людина помирає внаслідок забруднення повітря, пов'язаного з викопним паливом.

Водночас в Україні продовжують штрафувати великі підприємства за забруднення довкілля. Зокрема, стягнули 4 мільйони гривень з Державної продовольчо-зернової корпорації України.

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