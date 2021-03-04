Помирає кожен п'ятий: в ООН закликали світ відмовитися від вугілля
Антоніу Гутерреш рекомендував людству повністю відмовиться від використання вугілля у сфері електроенергетики. Це допоможе уникнути глобального підвищення температури.
Джерело:Новини ООН
Генеральний секретар ООН Гутерреш переконаний, що необхідно не допустити підвищення температури вище 1,5 градуса за Цельсієм. Для цього необхідно зважитися на рішучі кроки. Один з них – відмова від вугілля.
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Мовиться про те, щоб до 2030 року скоротити використання вугілля у виробництві електроенергії на 80% у порівнянні з рівнем 2010 року,
– наголосив Гутерреш.
Він також нагадав: забруднення повітря, пов'язане з викопним паливом, є причиною кожної п'ятої смерті у світі. Однак, за словами Гутерреша, людство ще може мати відновлювальні джерела енергії та блакитне небо. Важливо наразі не здатися.
Гутерреш виокремив 3 етапи відмови від вугілля
- Скасувати всі проєкти, пов'язані з будівництвом вугільних електростанцій. Це допоможе вийти з вугільної залежності.
- Зупинити міжнародне фінансування вугільних електростанцій. Натомість ці гроші інвестувати у роботу над відновлюваними джерелами енергії.
- Створити нові робочі місця для людей, які наразі працюють на шахтах.
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