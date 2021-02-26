Вчені заявили про відчутну зміну в системі атлантичної течії Гольфстрім, яка несе тепло до Європи. Вона сповільнилася до рекордних за останнє тисячоліття значень.

Експерти мають на увазі не тільки течію уздовж східного узбережжя Північної Америки, але і всю пов'язану з ним систему атлантичних течій, які зачіпають північно-західне узбережжя Африки, Західну Європу, Скандинавію, Баренцове море, Північний Льодовитий океан.

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Швидкість Гольфстріму впала: що це означає

Всупереч прогнозам вчених, течія дуже різко сповільнилася. Фахівці пояснюють це глобальною зміною клімату на Землі.

Стефан Рамсторф з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату зазначив, що причина полягає в антропогенному впливі на природу.

Це, ймовірно, викликано нашими викидами парникових газів, бо іншого правдоподібного пояснення цьому уповільнення немає. Саме це передбачали кліматичні моделі протягом десятиліть,

– пояснив Рамсторф.

Дослідник вважає, що за останні 100 років Гольфстрім став повільнішим на 15%. Це вже вплинуло на погоду, призвівши до частішої спеки на півдні Європи. Рамсторф стурбований уповільненням течії. Якщо тенденція збережеться, циркуляція мас води, що формують клімат в обох півкулях, може повністю дестабілізуватися.

Дослідження показує, що Гольфстрім сповільнився до рекордних за останнє тисячоліття значень.

Океанограф Британської Антарктичної служби Ендрю Мейерс додав, що до початку антропогенного впливу на клімат загальна система Гольфстріму була більш стабільною. Тепер на неї відчутно впливає танення льоду в Гренландії, збільшення кількості опадів в Північній Америці.

Зверніть увагу! Раніше вчені вже заявляли, що глобальне потепління негативно впливає на атлантичну течію Гольфстрім. За даними дослідників, течія виявилася рекордно слабкою за всю історію спостережень, існує ризик її повного зникнення у майбутньому.