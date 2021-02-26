Ученые заявили об ощутимом изменении в системе Атлантического течения Гольфстрим, которое несет тепло в Европу. Оно замедлилось до рекордных за последнее тысячелетие значений.

Эксперты имеют в виду не только течение вдоль восточного побережья Северной Америки, но и всю связанную с ним систему атлантических течений, которые затрагивают северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан.

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Скорость Гольфстрима упала: что это значит

Вопреки прогнозам ученых, течение очень резко замедлилось. Специалисты объясняют это глобальным изменением климата на Земле.

Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований влияния климата отметил, что причина заключается в антропогенном воздействии на природу.

Это, вероятно, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения этому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий,

– пояснил Рамсторф.

Исследователь считает, что за последние 100 лет Гольфстрим стал медленнее на 15%. Это уже повлияло на погоду, приведя к более частой жаре на юге Европы. Рамсторф обеспокоен замедлением течения. Если тенденция сохранится, циркуляция масс воды, формирующих климат в обоих полушариях, может полностью дестабилизироваться.

Исследование показывает, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений.

Океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс добавил, что к началу антропогенного воздействия на климат общая система Гольфстрима была более стабильной. Теперь на нее влияет таяние льда в Гренландии, увеличение количества осадков в Северной Америке.

Обратите внимание! Ранее ученые уже заявляли, что глобальное потепление негативно влияет на Атлантическое течение Гольфстрим. По данным исследователей, течение оказалось рекордно слабым за всю историю наблюдений, существует риск его полного исчезновения в будущем.