Все из-за климатических изменений: скорость Гольфстрима рекордно уменьшилась
Ученые заявили об ощутимом изменении в системе Атлантического течения Гольфстрим, которое несет тепло в Европу. Оно замедлилось до рекордных за последнее тысячелетие значений.
Источник:Financial Time
Эксперты имеют в виду не только течение вдоль восточного побережья Северной Америки, но и всю связанную с ним систему атлантических течений, которые затрагивают северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан.
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Скорость Гольфстрима упала: что это значит
Вопреки прогнозам ученых, течение очень резко замедлилось. Специалисты объясняют это глобальным изменением климата на Земле.
Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований влияния климата отметил, что причина заключается в антропогенном воздействии на природу.
Это, вероятно, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения этому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий,
– пояснил Рамсторф.
Исследователь считает, что за последние 100 лет Гольфстрим стал медленнее на 15%. Это уже повлияло на погоду, приведя к более частой жаре на юге Европы. Рамсторф обеспокоен замедлением течения. Если тенденция сохранится, циркуляция масс воды, формирующих климат в обоих полушариях, может полностью дестабилизироваться.
Исследование показывает, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений.
Океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс добавил, что к началу антропогенного воздействия на климат общая система Гольфстрима была более стабильной. Теперь на нее влияет таяние льда в Гренландии, увеличение количества осадков в Северной Америке.
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