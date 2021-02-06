Уровень Мирового океана поднимается быстрее чем худшие прогнозы. Поэтому экологи заявили о необходимости уменьшения выбросов углерода в воздух.

Такая катастрофическая ситуация влияет на 2 пятых населения Земли. В частности речь идет о тех, которые проживают возле побережья.

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Каковы последствия изменения климата

Экологи отметили, что странам придется ограничивать выбросы парниковых газов даже больше, чем ожидалось. Это будут делать для того, чтобы сдержать рост уровня воды.

К концу века Мировой океан может подняться на полметра, если температура увеличится максимум на 0,5 градуса Цельсия. Если же станет теплее на 2 градуса, то вода может подняться более чем на 1 метр. Это может произойти в нынешних условиях, если не изменится климатическая политика человечества.

Обратите внимание! Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал климатическую ситуацию в мире драматичной и призвал страны принять решительные меры.

Что нужно сделать

По словам геофизика из Университета Копенгагена Аслака Гринстеда, нужно сократить выбросы на еще 200 миллиардов метрических тонн углерода. Только это поможет миру оставаться в пределах предыдущих прогнозов.

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