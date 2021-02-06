Быстрее чем худшие прогнозы: уровень Мирового океана резко поднимается
Уровень Мирового океана поднимается быстрее чем худшие прогнозы. Поэтому экологи заявили о необходимости уменьшения выбросов углерода в воздух.
Источник:Bloomberg
Такая катастрофическая ситуация влияет на 2 пятых населения Земли. В частности речь идет о тех, которые проживают возле побережья.
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Каковы последствия изменения климата
Экологи отметили, что странам придется ограничивать выбросы парниковых газов даже больше, чем ожидалось. Это будут делать для того, чтобы сдержать рост уровня воды.
К концу века Мировой океан может подняться на полметра, если температура увеличится максимум на 0,5 градуса Цельсия. Если же станет теплее на 2 градуса, то вода может подняться более чем на 1 метр. Это может произойти в нынешних условиях, если не изменится климатическая политика человечества.
Что нужно сделать
По словам геофизика из Университета Копенгагена Аслака Гринстеда, нужно сократить выбросы на еще 200 миллиардов метрических тонн углерода. Только это поможет миру оставаться в пределах предыдущих прогнозов.
Последствия изменения климата в мире: что известно
- Организация Объединенных Наций заявила, что 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами.
- В то же время в 2021 году мир ожидает "катастрофическое" повышение температуры.
- В течение 2020 года Мировой океан установил рекорд по количеству поглощенного тепла.
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