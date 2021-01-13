В течение 2020 года Мировой океан установил рекорд по количеству поглощенного тепла. Климатологи говорят, что за год его воды поглотили 230 зетаджоулей энергии.

Что означает рекордное количество тепла, поглощенного Мировым океаном

Результаты исследований Мирового океана опубликовали в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences.

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По словам одного из авторов работы, профессора Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чен, воды Мирового океана поглощают более 90% излишков тепла, которые связаны с глобальным потеплением.

Активнее всего воды океана получали тепло возле мегаполисов.

Результаты анализа свидетельствуют, что за все время наблюдений накопленная в водах Мирового океана тепловая энергия увеличилась на 380 зетаджоулей. Для сравнения: это позволит вскипятить 30 миллиардов полуторалитровых чайников.

Каковы прогнозы ученых

Климатологи убеждены, что облик планеты радикально изменится, если температура и дальше будет расти. Убедиться в этом можно с помощью данных компьютерных моделей, климатических спутников, метеорологических станций и океанических буйков.

Рост температуры воды и ее тепловое расширение привело к тому, что уровень Мирового океана вырос на 0,5 сантиметра.

Ученые отмечают, что с учетом того, что воды реагируют на глобальное потепление с задержкой, в ближайшие годы этот показатель может резко увеличиться.

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Обратите внимание! В декабре 2020 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш назвал климатическую ситуацию в мире драматичной. Он призвал страны принять решительные меры.