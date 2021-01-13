Протягом 2020 року Світовий океан встановив рекорд за кількістю поглинутого тепла. Кліматологи кажуть, що за рік його води поглинули 230 зетаджоулів енергії.

Що означає рекордна кількість тепла, поглинутого Світовим океаном

Результати досліджень Світового океану опублікували в науковому журналі Advances in Atmospheric Sciences.

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За словами одного з авторів роботи, професора Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук Ліцзин Чен, води Світового океану поглинають понад 90% надлишків тепла, які пов'язані з глобальним потеплінням.

Найактивніше води океану отримували тепло біля мегаполісів.

Результати аналізу свідчать, що за весь час спостережень накопичена у водах Світового океану теплова енергія збільшилася на 380 зетаджоулів. Для порівняння: це дозволить закип'ятити 30 мільярдів півторалітрових чайників.

Якими є прогнози науковців

Кліматологи переконані, що вигляд планети радикально зміниться, якщо температура й надалі зростатиме. Переконатися у цьому можна за допомогою даних комп'ютерних моделей, кліматичних супутників, метеорологічних станцій та океанічних буйків.

Зростання температури води та її теплове розширення вже призвело до того, що рівень Світового океану виріс на 0,5 сантиметра.

Вчені наголошують, що з урахуванням того, що води реагують на глобальне потепління з затримкою, у найближчі роки цей показник може різко збільшитися.

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Зверніть увагу! У грудні 2020 року генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш назвав кліматичну ситуацію у світі драматичною. Він закликав країни вжити рішучих заходів.