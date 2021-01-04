На острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", від льодовика Woozle Hill відколовся великий шмат криги. У цьому районі відкол такого масштабу стався вперше.

За словами українських полярників, тріщина в місці відколу була вже давно, тож наші науковці постійно спостерігали за льодовиком. Про це пише Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці.

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Висота відколотої частини становить десь 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина – 5 метрів,

– мовиться у повідомленні.



Біля станції "Академік Вернадський" відколовся льодовик / Фото Євгеній Прокопчук

Там додають: вивчення природної криги в Антарктиді – один з постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига тощо.



Де стався обвал / Карта

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"Ці дослідження є важливими, адже льодовики, як і, приміром, пінгвіни чи щучник, "розповідають" про зміни клімату в усьому світі", – переконані науковці.