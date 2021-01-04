На острове Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", от ледника Woozle Hill откололся большой кусок льда. В этом районе откол такого масштаба произошел впервые.

По словам украинских полярников, трещина в месте скола была уже давно, поэтому наши ученые постоянно наблюдали за ледником. Об этом пишет Национальный антарктический научный центр в фейсбуке.

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Высота отколотой части составляет где-то 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина – 5 метров,

– говорится в сообщении.



Возле станции "Академик Вернадский" откололся ледник / Фото Евгений Прокопчук

Там добавляют: изучение природного льда в Антарктиде – одно из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное.



Где произошел обвал / Карта

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"Эти исследования важны, потому что ледники, как и, например, пингвины или щучник, "рассказывают" об изменениях климата во всем мире", – убеждены ученые.