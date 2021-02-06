Рівень Світового океану підіймається швидше за найгірші прогнози. Через це екологи заявили про необхідність зменшення викидів вуглецю в повітря.

Така катастрофічна ситуація впливає на 2 п'ятих населення Землі. Зокрема мовиться про тих, які проживають поблизу узбережжя.

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Які наслідки змін клімату

Екологи зауважили, що країнам доведеться обмежувати викиди парникових газів навіть більше, ніж очікувалося. Це робитимуть для того, щоб стримати зростання рівня води.

До кінця століття Світовий океан може піднятися на пів метра, якщо температура збільшиться максимум на 0,5 градуса Цельсія. Якщо ж стане тепліше на 2 градуси, то вода може піднятися на понад 1 метр. Це може статися за нинішніх умов, якщо не зміниться кліматична політика людства. Зверніть увагу! Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав кліматичну ситуацію у світі драматичною та закликав країни вжити рішучих заходів. Що потрібно зробити

За словами геофізика з Університету Копенгагена Аслака Грінстеда, потрібно скоротити викиди на ще 200 мільярдів метричних тонн вуглецю. Тільки це допоможе світу залишатися в межах попередніх прогнозів.

Наслідки змін клімату у світі: що відомо