Організація Об’єднаних Націй заявляє, що 2020 рік був одним із двох найспекотніших за всю історію спостережень. Далі ситуація стане ще складнішою – у 2021 році світ очікує "катастрофічне" підвищення температури.

Рекордно спекотний 2020 рік

Десятиліття, яке закінчилося, було найтеплішим з досі досліджуваних. Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації – установи ООН.

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А за спекотністю 2020 рік змагався хіба що з 2016. Минулого року середня глобальна температура становила приблизно 14,9 градуса за Цельсієм. Це на 1,2 градуса вище від рівнів, зареєстрованих до індустріальної епохи, починаючи приблизно з 1850 року.



Динаміка зростання температури від за 1850 – 2020 роки / Інфографіка Всесвітньої метеорологічної організації

Якими є прогнози метеорологів на 2021 рік

В Організації Об’єднаних Націй наголосили, що у 2021 році й надалі буде спекотно, а світ зіштовхнеться з "катастрофічним" підвищенням температури.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що потепління триватиме ще довго.

Ми рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 3 – 5 градусів за Цельсієм в цьому столітті,

– заявив Гутерріш.

У звіті, також йдеться про те, що погодні умови Ла-Ніньї, ймовірно, збережуться до середини 2021 року.

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Зверніть увагу! Паризька кліматична угода 2015 року, з якої вийшли США, зобов'язала учасників вжити заходів для обмеження глобального потепління.