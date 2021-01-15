Организация Объединенных Наций заявляет, что 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений. Далее ситуация станет еще сложнее – в 2021 году мир ожидает "катастрофическое" повышение температуры.

Рекордно жаркий 2020 год

Десятилетия, которое закончилось, было самым теплым из всех испытуемых. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации – учреждение ООН.

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А относительно теплоты 2020 год соревновался разве что с 2016. В прошлом году средняя глобальная температура составляла примерно 14,9 градусов по Цельсию. Это на 1,2 градуса выше уровней, зарегистрированных до индустриальной эпохи, начиная примерно с 1850 года.



Динамика роста температуры от за 1850 – 2020 годы / Инфографика Всемирной метеорологической организации

Каковы прогнозы метеорологов на 2021 год

В Организации Объединенных Наций отметили, что в 2021 году и в дальнейшем будет жарко, а мир столкнется с "катастрофическим" повышением температуры.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что потепление будет продолжаться еще долго.

Мы движемся к катастрофическому повышению температуры на 3 – 5 градусов по Цельсию в этом веке,

– заявил Гутерриш.

В отчете, также говорится о том, что погодные условия Ла-Нинья, вероятно, сохранятся до середины 2021 года.

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Обратите внимание! Парижское климатическое соглашение 2015 года, из которого вышли США, обязала участников принять меры для ограничения глобального потепления.