Умирает каждый пятый: в ООН призвали мир отказаться от угля
Антониу Гутерреш рекомендовал человечеству полностью откажется от использования угля в сфере электроэнергетики. Это поможет избежать глобального повышения температуры.
Источник:Новости ООН
Генеральный секретарь ООН Гутерреш убежден, что необходимо не допустить повышение температуры выше 1,5 градуса по Цельсию. Для этого необходимо решиться на решительные шаги. Один из них – отказ от угля.
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Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года,
– подчеркнул Гутерреш.
Он также напомнил: загрязнение воздуха, связанное с ископаемым топливом, является причиной каждой пятой смерти в мире. Однако, по словам Гутерреша, человечество еще может иметь возобновляемые источники энергии и голубое небо. Важно сейчас не сдаться.
Гутерреш выделил 3 этапа отказа от угля
- Отменить все проекты, связанные со строительством угольных электростанций. Это поможет выйти из угольной зависимости.
- Остановить международное финансирование угольных электростанций. А эти деньги инвестировать в работу над возобновляемыми источниками энергии.
- Создать новые рабочие места для людей, которые сейчас работают на шахтах.
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