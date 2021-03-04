Антониу Гутерреш рекомендовал человечеству полностью откажется от использования угля в сфере электроэнергетики. Это поможет избежать глобального повышения температуры.

Генеральный секретарь ООН Гутерреш убежден, что необходимо не допустить повышение температуры выше 1,5 градуса по Цельсию. Для этого необходимо решиться на решительные шаги. Один из них – отказ от угля.

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Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года,

– подчеркнул Гутерреш.

Он также напомнил: загрязнение воздуха, связанное с ископаемым топливом, является причиной каждой пятой смерти в мире. Однако, по словам Гутерреша, человечество еще может иметь возобновляемые источники энергии и голубое небо. Важно сейчас не сдаться.

Обратите внимание! Генсек ООН сообщил, что искать возобновляемые источники энергии будет гораздо дешевле, чем строить новые угольные электростанции. Отказ от угля окажет положительное влияние на мировую экономику.

Гутерреш выделил 3 этапа отказа от угля

Отменить все проекты, связанные со строительством угольных электростанций. Это поможет выйти из угольной зависимости.

Остановить международное финансирование угольных электростанций. А эти деньги инвестировать в работу над возобновляемыми источниками энергии.

Создать новые рабочие места для людей, которые сейчас работают на шахтах.

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