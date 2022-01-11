Женщина поделилась изумлением в соцсетях. На видео она показала, чем покрылся ее автомобиль.

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Черный дождь в Кривом Роге

Владелица авто протерла его влажной салфеткой. На ней остался густой след из блестящего черного материала.

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– заметила автор видео.

Комментаторы в шутку окрестили его глитером и порекомендовали добавить в маникюр. Однако жители Кривого Рога заверили, что это графит и он оседает с дождем на поверхностях домов и автомобилей постоянно.

В ответах на сообщение также отметили, что смывать такие вещества с поверхности сложно, но нужно. Если не мыть автомобиль несколько дней, то оттереть зацементированный графит можно будет только с уксусом.

Справка. Кривой Рог – промышленный город, где действуют металлургические комбинаты. В результате деятельности предприятий в воздухе возникает так называемый углеродный след.

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Климатические проблемы в Украине и мире

Центры безопасности в США предупредили о возможном глобальном конфликте из-за климатических изменений. Его связывают с природными катастрофами и конкуренцией за ресурсы.

Чтобы избежать повышения температуры на планете, в ООН призвали страны постепенно отказаться от использования угля в сфере электроэнергетики. Генсекретарь Организации Антониу Гутерреш напомнил, что каждый пятый человек умирает в результате загрязнения воздуха, связанного с ископаемым топливом.

В то же время в Украине продолжают штрафовать крупные предприятия за загрязнение окружающей среды. В частности, взыскали 4 миллиона гривен с Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

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