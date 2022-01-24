Криворіжець вигулював на повідку величезну свиню: фото незвичного улюбленця

Жителі Кривого Рогу помітили чоловіка з незвичним домашнім улюбленцем. Криворіжець вигулював велику свиню.

Екстравагантну пару сфотографували на вулицях міста. Користувачі соцмереж почали активно обговорювати світлину.

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Прогулянка зі свинею

Як можна зрозуміти з фото, житель Кривого Рогу вигулював на повідку в'єтнамську вислобрюху свиню. Вочевидь, чоловік дуже любить тварину, оскільки вона досить вгодована.



У Кривому Розі чоловік вигуляв на повідку свиню / Фото з інстаграму @mykrivoyrog

Криворіжцям сподобалась така ініціатива. Вони зазначили, що всім потрібне свіже повітря. Дехто висловив бажання покататися на тварині.

Що відомо про вислобрюхих свиней Їх завезли у Східну Європу та Канаду 1985 року з В'єтнаму. За останні кілька десятків років породу суттєво поліпшили – свинки стають усе більшими та вгодованішими.

Порятунок теляти й свинки

Жителі Дніпропетровської області не вперше вирішують прихистити свійських тварин в себе вдома. Так, у Дніпрі американка тримала в квартирі теля та свинку.

Жінка викупила їх через інтернет-магазин, щоб урятувати від забою. Коли тварини гуляли Дніпром, місцеві жителі поскаржилися в поліцію.



У Дніпрі жінка прихистила теля і свинку / Колаж 24 каналу

Правоохоронці з'ясували, що підстав для вилучення тварин немає. Теля та свинка проживають в комфортних умовах та навіть розкошують.

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