Экстравагантную пару сфотографировали на улицах города. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать фотографию.

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Прогулка со свиньей

Как можно понять из фото, житель Кривого Рога выгуливал на поводке вьетнамскую вислобрюхую свинью. Очевидно, мужчина очень любит животное, поскольку оно достаточно упитанное.



В Кривом Роге мужчина выгуливал на поводке свинью / Фото из инстаграма @mykrivoyrog

Криворожцам понравилась такая инициатива. Они отметили, что всем нужен свежий воздух. Некоторые выразили желание покататься на животном.

Что известно о вислобрюхих свиньях Их завезли в Восточную Европу и Канаду в 1985 году из Вьетнама. За последние несколько десятков лет породу существенно улучшили – свинки становятся все крупнее и упитаннее.

Спасение теленка и свинки

Жители Днепропетровской области не впервые решают приютить домашних животных у себя дома. Так, в Днепре американка держала в квартире теленка и свинку.

Женщина выкупила их через интернет-магазин, чтобы спасти от убоя. Когда животные гуляли по Днепру, местные жители пожаловались в полицию.



В Днепре женщина приютила теленка и свинку / Коллаж 24 канала

Правоохранители выяснили, что оснований для изъятия животных нет. Теленок и свинка проживают в комфортных условиях и даже наслаждаются.

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