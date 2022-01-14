Запись курьеза, который произошел на днях в одном из жилых массивов столицы, появилась в сети. Видео мгновенно стало вирусным.

Смотрите также Не смог пролезть в специальное отверстие: кролик забавно выломал дверцу

Пользователи, посмотревшие ролик, теряются в догадках, является ли голубь настоящим, или чудак гулял с декоративным.

Важно шел впереди хозяина

Судя по видео, которое выложили в соцсетях, житель Киева не только надел на птицу поводок, но и приучил ее гулять, будто ничего необычного не происходит.

На записи видно, как владелец пернатого о чем-то разговаривает с прохожим, а голубь в это время спокойно шагает мимо.

Впоследствии владелец животного пошел в том направлении, в котором его тянула птица.

Где именно случился курьез, неизвестно.

Некоторые пользователи предположили, что голубь является декоративным, однако большинство разглядели именно живую птицу. Кроме того, киевляне пришли к выводам, что голубь привык к подобным выгулам, поскольку он вел себя совершенно спокойно.

Смотрите видео, как мужчина выгуливает голубя в Киеве: