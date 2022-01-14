Запис курйозу, який стався днями в одному з житлових масивів столиці, з'явилася у мережі. Відео миттєво стало вірусним.

Дивіться також Не зміг пролізти у спеціальний отвір: кролик кумедно виламав дверцята

Користувачі, які подивилися ролик, губляться у здогадках, чи є голуб справжнім, або дивак гуляв з декоративним.

Поважно йшов попереду господаря

Судячи з відео, яке виклали у соцмережах, житель Києва не тільки вдягнув на птаха повідок, але й привчив його гуляти, ніби нічого незвичайного не сталося.

На записі видно, як власник пернатого про щось розмовляє з перехожим, а голуб у цей час спокійно крокував повз.

Згодом власник тварини пішов у тому напрямку, в якому його тягнув птах.

Де саме трапився курйоз, невідомо.

Деякі користувачі припустили, що голуб є декоративним, однак більшість розгледіла саме живого птаха. Крім того, кияни дійшли висновків, що голуб звик до подібних вигулів, оскільки він поводився зовсім спокійно.

Дивіться відео, як чоловік вигулює голуба у Києві: