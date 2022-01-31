Лікарні, мерія та СБУ: у Кривому Розі замінували майже 30 будівель
Джерело:"Свої"
Криворізькі спецслужби щодня отримують повідомлення про замінування. В останній день січня "замінували" майже 30 об'єктів.
За інформацією місцевих медіа, ще зранку 31 січня анонім надіслав листа в поліцію. Він вимагав затримати конкретну особу.
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Замінування в Кривому Розі
До переліку об'єктів, де нібито закладена вибухівка, потрапило 22 будівлі. Невідомий назвав міські лікарні, стоматології, туберкульозний санаторій і дитячі поліклініки.
Невідомий "замінував" понад 20 будівель у Кривому Розі / Фото "Свої"
У список також потрапило місцеве відділення поліції і будівля СБУ. Не забули і про Криворізьку мерію та споруду районної адміністрації.
Анонім повідомив про вибухівку в лікарнях, поліції та СБУ / Фото "Свої"
Із усіх будівель евакуювали людей. На місцях працюють слідчі, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.
Вибухівка в торгових центрах
Трохи пізніше 31 січня правоохоронці Кривого Рогу отримали чергове повідомлення про "замінування". Цього разу вибухівку нібито заклали в торгово-розважальних центрах міста.
Усі ТРЦ Кривого Рогу перевіряють спецслужби. Мінувальник заявив, що він є російським шпигуном та вимагав 100 тисяч гривень на номер мобільного.
Гібридна війна
Уже понад місяць міста України потерпають від щоденних повідомлень про замінування. У фокусі зловмисників – школи, торгові центри, лікарні, аеропорти та інші адміністративні будівлі в різних населених пунктах.
Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу
Працівники СБУ заявили, що такі заяви є інструментом гібридної війни. Більшість листів та дзвінків надходять на "гарячі лінії" з тимчасово окупованих території Донбасу та Росії.
У такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію в країні та посіяти паніку. Зокрема, через замінування школи Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання.