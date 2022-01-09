Під Дніпром маршрутка жорстко протаранила вантажівку: є постраждалі

Неподалік від Дніпра зранку 9 січня сталася жахлива аварія. Там мікроавтобус на швидкості врізався у вантажівку.

Внаслідок інциденту постраждали кілька людей. Про цей інцидент повідомили в місцевих телеграм-каналах приблизно об 11 годині.

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Транспорт сильно розтрощився

Це трапилося на Полтавському шосе між селищем міського типу Обухівка та селом Партизанське. Мікроавтобус Mercedes врізався у вантажівку MAN.

Місце аварії після приїзду патрульних: дивіться відео

Наразі кількість потерпілих не оприлюднили. На фото та відео з місця аварії помітно, що бус пошкодився надзвичайно сильно. В ньому понівечена весь перед корпуса та лобове скло. А ось вантажівка майже ціла, оскільки удар був об її задню частину.



Вантажівка, в яку врізалася маршрутка / Фото телеграму "Днепр оперативный"

Автори публікації припустили, що причиною інциденту є сильна ожеледиця. Проте наразі правоохоронці ще встановлюють обставини.

Кілька гучних ДТП нещодавно

У Кам'янському районі, що на Дніпропетровщині, 5 січня трапилася нищівна ДТП. Mercedes-Benz влетів в автокран "МАЗ" і загинули двоє чоловіків, які були в легковику.

Також 5 січня сталася жахлива подія з автобусом у Харкові. Маршрутка збила 50-річну жінку на пішохідному переході. Травми були вкрай важкими, тому вона загинула на місці аварії.

А ввечері 4 січня сталася смертельна ДТП неподалік від Харкова. Там швидка на швидкості протаранила легковик. Як наслідок, загинула одна людина, що перебувала в легковому авто.

Читайте повний текст допису телеграму "Днепр оператвный":

Серйозна ДТП із постраждалими. На дорогах міста жахлива ожеледь. На Полтавському шосе, між Обухівкою та Партизанським, рейсова маршрутка Спринтер з пасажирами врізалася у вантажівку MAN.