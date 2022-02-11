Має вплив у кримінальному середовищі: під Дніпром затримали "смотрящого" за містом

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали так званого "смотрящого" за одним із міст області. Чоловік має значний вплив у кримінальному середовищі.

Про затримання правоохоронці повідомили 11 лютого, проте воно відбулося днем раніше. Наразі повідомили підозру не лише цьому чоловікові, а й жінці, яка звернулась до нього за "послугою".

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Чим ця пара привернула увагу поліції

Правоохоронці затримали підозрюваного у його житлі. Вони встановили, що жінка звернулася до нього за допомогою в проблемі з нерухомістю.



Правоохоронці прийшли затримувати зловмисника / Фото Нацполіції

Проте це було не надто близьке до норм встановлених законодавством. Зловмисник, маючи вплив та зв’язки у кримінальному середовищі, організував силове "розв'язання питання".

Під час обшуку слідчі виявили гроші, які підозрюваний нібито отримав за свою "роботу". Тепер йому загрожує суворе покарання.



Гроші, які вилучили під час обшуку / Фото Нацполіції

Як можуть покарати цих людей

У провадженні "смотрящий" фігурує як обвинувачений у створення злочинної організації. За це він може відправитися до в’язниці на строк від 5 до 12 років.

Жінці ж оголосили підозру за статтею про застосуванням злочинного впливу. Тому їй загрожує від 8 до 13 років в’язниці.

Інше затримання кримінальних "авторитетів"

20 травня правоохоронці повідомили, що у Дніпрі затримали 2 найвпливовіших в Україні "злодіїв в законі" – "Лашу Свана" та "Умку". У матеріалах справи їх називали верхівкою злочинного світу. Про це гучне затримання звітувався навіть міністр внутрішніх справ.

Свої "титули" у злочинному світі ці чоловіки отримали ще у 1995 році. Після цього вони почали займатися "общаком" та іншими важливими справами своїх злочинних організацій. Під час обшуків у них вилучили зброю, автомобілі та кілька мільйонів доларів.

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