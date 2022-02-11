О задержании правоохранители сообщили 11 февраля, однако оно произошло днем раньше. В настоящее время сообщили подозрение не только этому мужчине, но и женщине, которая обратилась к нему за "услугой".

Кстати СБУ поймала российского криминального авторитета "Рому Попенко"

Чем эта пара привлекла внимание полиции

Правоохранители задержали подозреваемого в его жилье. Они установили, что женщина обратилась к нему за помощью в проблеме с недвижимостью.

Правоохранители пришли задерживать злоумышленника / Фото Нацполиции

Однако это было не слишком близко к нормам, установленным законодательством. Злоумышленник, имея влияние и связи в криминальной среде, организовал силовое "решение вопроса".

В ходе обыска следователи обнаружили деньги, которые подозреваемый якобы получил за свою "работу". Теперь ему грозит суровое наказание.

Деньги, которые изъяли во время обыска / Фото Нацполиции

Как могут наказать этих людей

В производстве "смотрящий" фигурирует как обвиняемый в создании преступной организации. За это он может отправиться в тюрьму на срок от 5 до 12 лет.

Даме же объявили подозрение по статье о применении преступного действия. Поэтому ей грозит от 8 до 13 лет тюрьмы.

Другое задержание уголовных "авторитетов"

20 мая правоохранители сообщили, что в Днепре задержали 2 самых влиятельных в Украине "воров в законе" – "Лашу Свана" и "Умку". В материалах дела их называли верхушкой преступного мира. Об этом громком задержании отчитывался даже министр внутренних дел.

Свои "титулы" в преступном мире эти мужчины получили еще в 1995 году. После этого они стали заниматься "общаком" и другими важными делами своих преступных организаций. Во время обысков у них изъяли оружие, автомобили и несколько миллионов долларов.

Заметьте – "Умку" быстро выпустить на свободу: смотрите видео