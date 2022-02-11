Про затримання правоохоронці повідомили 11 лютого, проте воно відбулося днем раніше. Наразі повідомили підозру не лише цьому чоловікові, а й жінці, яка звернулась до нього за "послугою".

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Чим ця пара привернула увагу поліції

Правоохоронці затримали підозрюваного у його житлі. Вони встановили, що жінка звернулася до нього за допомогою в проблемі з нерухомістю.

Під Дніпром затримали
Правоохоронці прийшли затримувати зловмисника / Фото Нацполіції

Проте це було не надто близьке до норм встановлених законодавством. Зловмисник, маючи вплив та зв’язки у кримінальному середовищі, організував силове "розв'язання питання".

Під час обшуку слідчі виявили гроші, які підозрюваний нібито отримав за свою "роботу". Тепер йому загрожує суворе покарання.

Під Дніпром затримали
Гроші, які вилучили під час обшуку / Фото Нацполіції

Як можуть покарати цих людей

У провадженні "смотрящий" фігурує як обвинувачений у створення злочинної організації. За це він може відправитися до в’язниці на строк від 5 до 12 років.
Жінці ж оголосили підозру за статтею про застосуванням злочинного впливу. Тому їй загрожує від 8 до 13 років в’язниці.

Інше затримання кримінальних "авторитетів"

20 травня правоохоронці повідомили, що у Дніпрі затримали 2 найвпливовіших в Україні "злодіїв в законі" – "Лашу Свана" та "Умку". У матеріалах справи їх називали верхівкою злочинного світу. Про це гучне затримання звітувався навіть міністр внутрішніх справ.

Свої "титули" у злочинному світі ці чоловіки отримали ще у 1995 році. Після цього вони почали займатися "общаком" та іншими важливими справами своїх злочинних організацій. Під час обшуків у них вилучили зброю, автомобілі та кілька мільйонів доларів.

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