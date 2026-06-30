Скандал з мобілізацією батька 5-річної дівчинки: у ТЦК прокоментували ситуацію

Мережу сколихнув скандал щодо мобілізації чоловіка, який нібито сам виховує 5-річну дитину. Виявилось, що він не мав оформленої відстрочки, а проаналізовані ТЦК та СП документи містили розбіжності.

Ситуацію прокоментували у Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

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Що кажуть про інцидент в ТЦК?

У ТЦК пояснили, що 8 червня чоловіку без оформленої відстрочки від мобілізації надіслали повістку. Вона вимагала його прибуття до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП Кривого Рогу 18 червня. У той день він туди не з'явився.

Вже 19 червня чоловік надіслав до ТЦК та СП заяву на відстрочку через ЦНАП.

До заяви він приклав рішення Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу від 03 липня 2025 року, згідно з яким судом було ухвалено рішення про розірвання його шлюбу і визначено місце проживання малолітньої доньки разом з її батьком та встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні,

– написали військові.

Наразі ТЦК невідомо, чому чоловік не надав рішення суду раніше, адже відповідне рішення дає право на відстрочку.

В установі зауважують, що після перевірки документа через ЦНАП з'ясувалось: у рішенні суду є положення про розірвання шлюбу, тоді як пункт про перебування неповнолітньої на утриманні батька відсутній. Наголошується й те, що саме по собі розірвання шлюбу не підтверджує, що батько самостійно виховує дитину.

Отже, враховуючи розбіжності, комісія ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки,

– заявили в установі.

Врахувавши ці моменти, 29 червня група оповіщення доставила чоловіка, якого назвали порушником військового обліку, до ТЦК та СП. За їхніми словами, військова-лікарська комісія визнала його придатним до служби. Тому чоловіка мобілізували та направили до військової частини.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині Офіс омбудсмена почав встановлювати законність мобілізації 34-річного чоловіка. Повідомлялось, що він нібито сам виховує 5-річну доньку. У момент мобілізації дитина перебувала в дитячому садку.