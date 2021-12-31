Не на оленях: над Дніпром пролетів Санта

Жителі Дніпра помітили Санта-Клауса у небі. Казковий дідусь пролетів над житловим масивом 31 грудня.

Очевидці зняли на відео чарівне дійство. Для пересування Санта використовував досить незвичний транспорт замість оленів.

Цікаво Санта Клаус вже пролетів на оленях над Україною, – Flightradar

Санта-Клаус над Дніпром

Новорічне диво помітили на лівому березі міста. Він завис у небі над Фрунзенським житловим масивом.

У повітря дідуся з подарунками підняла повітряна куля. Біля його корзини можна помітити силует оленів, які ніби тягнули конструкцію за собою.

Дніпряни побачили Санта-Клауса над містом: дивіться відео

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Новини про Санта-Клауса: коротко

У Мадриді сотні людей в костюмах Санта-Клаусів пробігли марафон. Спортивний захід влаштували з благодійною метою, щоб допомогти постраждалим від виверження вулкану на острові Ла-Пальма.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Санта має імунітет до коронавірусу. Відтак він зможе традиційно доставити подарунки дітям по всьому світу.

Ірландський притулок для тварин вирішив привітати своїх підопічних. Вони розклали подарунки у великій залі та влаштували свято для собак.