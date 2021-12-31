Очевидцы сняли на видео волшебное действо. Для передвижения Санта использовал довольно необычный транспорт вместо оленей.

Интересно Санта Клаус уже пролетел на оленях над Украиной, – Flightradar

Санта-Клаус над Днепром

Новогоднее чудо заметили на левом берегу города. Он завис в небе над Фрунзенским жилым массивом.

В воздух дедушку с подарками поднял воздушный шар. Возле его корзины можно заметить силуэт оленей, которые будто тянули конструкцию за собой.

Днепряне увидели Санта-Клауса над городом: смотрите видео

Актуально Над "Охматдетом" в Киеве пролетели сани Санты

Новости о Санта-Клаусе: кратко

  • В Мадриде сотни людей в костюмах Санта-Клаусов пробежали марафон. Спортивное мероприятие устроили с благотворительной целью, чтобы помочь пострадавшим от извержения вулкана на острове Ла-Пальма.
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что у Санты иммунитет к коронавирусу. Поэтому он сможет традиционно доставить подарки детям по всему миру.
  • Ирландский приют для животных решил поздравить своих подопечных. Они разложили подарки в большом зале и устроили праздник для собак.