Очевидцы сняли на видео волшебное действо. Для передвижения Санта использовал довольно необычный транспорт вместо оленей.
Интересно Санта Клаус уже пролетел на оленях над Украиной, – Flightradar
Санта-Клаус над Днепром
Новогоднее чудо заметили на левом берегу города. Он завис в небе над Фрунзенским жилым массивом.
В воздух дедушку с подарками поднял воздушный шар. Возле его корзины можно заметить силуэт оленей, которые будто тянули конструкцию за собой.
Днепряне увидели Санта-Клауса над городом: смотрите видео
Актуально Над "Охматдетом" в Киеве пролетели сани Санты
Новости о Санта-Клаусе: кратко
- В Мадриде сотни людей в костюмах Санта-Клаусов пробежали марафон. Спортивное мероприятие устроили с благотворительной целью, чтобы помочь пострадавшим от извержения вулкана на острове Ла-Пальма.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что у Санты иммунитет к коронавирусу. Поэтому он сможет традиционно доставить подарки детям по всему миру.
- Ирландский приют для животных решил поздравить своих подопечных. Они разложили подарки в большом зале и устроили праздник для собак.