Очевидцы сняли на видео волшебное действо. Для передвижения Санта использовал довольно необычный транспорт вместо оленей.

Интересно Санта Клаус уже пролетел на оленях над Украиной, – Flightradar

Санта-Клаус над Днепром

Новогоднее чудо заметили на левом берегу города. Он завис в небе над Фрунзенским жилым массивом.

В воздух дедушку с подарками поднял воздушный шар. Возле его корзины можно заметить силуэт оленей, которые будто тянули конструкцию за собой.

Днепряне увидели Санта-Клауса над городом: смотрите видео

Актуально Над "Охматдетом" в Киеве пролетели сани Санты

Справка. Образ современного Санты возник в 1823 году благодаря Клементу Кларку Муру. Он изобразил господина в виде эльфа, что ездит в санях, запряженных северными оленями. Обычно их 8 в упряжке.

Новости о Санта-Клаусе: кратко

В Мадриде сотни людей в костюмах Санта-Клаусов пробежали марафон. Спортивное мероприятие устроили с благотворительной целью, чтобы помочь пострадавшим от извержения вулкана на острове Ла-Пальма.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что у Санты иммунитет к коронавирусу. Поэтому он сможет традиционно доставить подарки детям по всему миру.

Ирландский приют для животных решил поздравить своих подопечных. Они разложили подарки в большом зале и устроили праздник для собак.

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