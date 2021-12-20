Пасео де ла Кастеллана, известная как "Испанский проезд" в Мадриде в воскресенье, 19 декабря, превратилась в зимнюю сказку. Ее заполонили бегуны в традиционных красно-белых костюмах.
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Забег Санта-Клаусов
По случаю забега Санта-Клаусов, организаторы события подготовили искусственный снег. Именно сквозь ненастоящие снежинки пробегали участники благотворительной акции.
Многие участники надели медицинские маски, чтобы подчеркнуть и необходимости следить за здоровьем во время пандемии коронавируса.
Среди бегунов были не только Санты, а их помощники – эльфы. Малышам разрешили часть дистанции преодолевать в медленном темпе.
Благотворительный забег Санта-Клаусов в Испании: смотрите видео
Извержение вулкана на Ла-Пальме
Забег в Испании устроили, чтобы собрать деньги на поддержку жителей острова Ла-Пальма. За последние 3 месяца Канарские острова страдают от извержения вулкана Кумбре Вьеха.
Из-за стихийного бедствия тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома. Известно, что раскаленная лава разрушила почти 3 тысячи зданий и 1,2 тысячи гектаров земель, в том числе банановые плантации на Ла-Пальме.
Согласно историческим данным, последний раз извержение вулкана на Канарах фиксировали в 2011 году, когда проснулся Эль-Йерро. Однако Кумбре-Вьеха был спокойным с 1971 года.
Вулкан на Канарских островах проснулся: что известно
- Канарские острова являются популярным туристическим местом, однако из-за стихийного бедствия с 19 сентября по 27 ноября туда не курсировали самолеты. В конце последнего месяца осени авиасообщение возобновили.
- Известно, из Ла-Пальмы эвакуировали почти 7 тысяч человек из-за катаклизма, многие из них потеряли работу.
- Раскаленная лава образовала целый полуостров площадью 40 гектаров в Атлантическом океане. Его зафиксировали во время очередной волны извержения вулкана.