Очевидці зняли на відео чарівне дійство. Для пересування Санта використовував досить незвичний транспорт замість оленів.

Цікаво Санта Клаус вже пролетів на оленях над Україною, – Flightradar

Санта-Клаус над Дніпром

Новорічне диво помітили на лівому березі міста. Він завис у небі над Фрунзенським житловим масивом.

У повітря дідуся з подарунками підняла повітряна куля. Біля його корзини можна помітити силует оленів, які ніби тягнули конструкцію за собою.

Дніпряни побачили Санта-Клауса над містом: дивіться відео

Актуально Над "Охматдитом" у Києві пролетіли санчата Санти

Новини про Санта-Клауса: коротко

  • У Мадриді сотні людей в костюмах Санта-Клаусів пробігли марафон. Спортивний захід влаштували з благодійною метою, щоб допомогти постраждалим від виверження вулкану на острові Ла-Пальма.
  • У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Санта має імунітет до коронавірусу. Відтак він зможе традиційно доставити подарунки дітям по всьому світу.
  • Ірландський притулок для тварин вирішив привітати своїх підопічних. Вони розклали подарунки у великій залі та влаштували свято для собак.