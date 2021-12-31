Очевидці зняли на відео чарівне дійство. Для пересування Санта використовував досить незвичний транспорт замість оленів.
Цікаво Санта Клаус вже пролетів на оленях над Україною, – Flightradar
Санта-Клаус над Дніпром
Новорічне диво помітили на лівому березі міста. Він завис у небі над Фрунзенським житловим масивом.
У повітря дідуся з подарунками підняла повітряна куля. Біля його корзини можна помітити силует оленів, які ніби тягнули конструкцію за собою.
Дніпряни побачили Санта-Клауса над містом: дивіться відео
Актуально Над "Охматдитом" у Києві пролетіли санчата Санти
Новини про Санта-Клауса: коротко
- У Мадриді сотні людей в костюмах Санта-Клаусів пробігли марафон. Спортивний захід влаштували з благодійною метою, щоб допомогти постраждалим від виверження вулкану на острові Ла-Пальма.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Санта має імунітет до коронавірусу. Відтак він зможе традиційно доставити подарунки дітям по всьому світу.
- Ірландський притулок для тварин вирішив привітати своїх підопічних. Вони розклали подарунки у великій залі та влаштували свято для собак.