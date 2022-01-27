Негідник і зрадник, – депутат із Маріуполя про проросійську аватарку колеги з Дніпра

Глузування над флешмобом українців депутата з Дніпра помітили й на Донеччині. Вчинок "колеги" емоційно прокоментував депутат Маріупольської міськради Максим Бородин.

Він зазначив, що таке може скоїти лише негідник і зрадник. Мовиться про прапорець Росії, який депутат Дніпровської облради Володимир Хорішко прикріпив на свою аватарку.

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Вважає вчинок недопустимим

Депутат прифронтового міста відреагував на зміну в профілі Хорішка 27 січня. У дописі він зазначив, що це вкрай недопустимий вчинок у скрутний час.

Тільки негідник і зрадник у момент реальної небезпеки атаки на свою країну може показово вивішувати у себе на аватарці прапор країни-агресора,

– написав депутат із Донеччини.

Окрім цього, він зазначив, що також вважає обурливими спроби називати окупантами країни, які допомагають нам зміцнити нашу обороноздатність. Мовляв, на відміну від Росії, вони не захопили й клаптика нашої землі.



Аватарка депутата з Дніпра / Скриншот Володимира Хорішко

Коротко про цей скандал

Депутат Облради Дніпра прикріпив прапорець Росії на свою аватарку й це одразу викликало чимало обурення. Він свій вчинок пояснив "проявом дружби з братським народом". Слід зазначили, що це трапилося, коли жителі нашої країни запустили флешмоб із прикріпленням на аватарку українського прапора.

Натомість "народному обранцю" почали писати образи в особисті повідомлення. Спершу Хорішко скаржився на відсутність толерантності до його думки. Проте згодом просто закрив свій акаунт.

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Наприкінці січня мережею почав шириться патріотичний флешмоб. Тисячі українців розмістили на свої аватарки зображення українського прапора. Таку ініціативу майже одразу підхопили багато медійних осіб і лідерів думок

Читайте повний текст допису з фейсбуку Максима Бородина:

Тільки негідник і зрадник у момент реальної небезпеки атаки на свою країну може показово вивішувати у себе на аватарці прапор країни агресора.

І називати окупантами країни, які не зберігали й клаптика нашої землі на відміну від Росії, а навпаки, допомагають нам сьогодні хоч якось зміцнити нашу обороноздатність.

Vladimir Horoshiy, чи зможе депутат Дніпровської обласної ради відповісти на просте запитання: хто окупував Крим та з ким Україна воює на Донбасі? Думаю ні.

З цим негідником у мене 21 спільний друг. Хлопці ви серйозно?