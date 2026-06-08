Окупанти вгатили по Нікополю: є жертва та поранені

Ворожі війська завдали цинічного удару по Нікополю. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури та жертва.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Які наслідки атаки по Нікополю?

Внаслідок удару окупантів по місту було пошкоджено багатоповерхівку, відділення банку, а також магазин.

На жаль, ворог забрав життя 49-річної жінки. Ще четверо осіб дістали поранень – двоє жінок віком 53 та 60 років перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу.

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Раніше вибухи у Дніпрі чули 4 червня – тоді ворожі війська випустили на місто ударні безпілотники. Під прицілом БпЛА, як виявилось згодом, опинилась логістична компанія. На місці прильоту спалахнула пожежа.

3 червня окупанти обстріляли Дніпро понад 50 разів, використовуючи як дрони-камікадзе, так і балістичні ракети. Внаслідок атаки зайнялися склади однієї з торговельних мереж, імовірно, АТБ, пошкоджено логістичну компанію, багатоповерхівки та садочок.

У Дніпровському районі тоді постраждали 8 осіб. Семеро людей госпіталізовані. Троє з них – "важкі". Решта у стані середньої тяжкості. А у самому Дніпрі, як повідомлялося, ще одна жінка була ушпиталена в стані середньої тяжкості.