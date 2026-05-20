БпЛА ворога вгатили по Дніпру: понівечені склади, є поранені

Унаслідок повітряної атаки російської армії на Дніпро постраждали люди вночі 20 травня. У місті спалахнула пожежа.

Про наслідки обстрілу повідомили у Дніпропетровській ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки Ворог запустив "Шахеди", тривога лунала у Києві, а в Харкові – приліт: куди рухаються дрони

Що відомо про обстріл Дніпра 20 травня та його наслідки?

Росіяни здійснили комбіновану атаку на Дніпро вночі 20 травня, застосувавши дрони та балістичне озброєння. Перші вибухи в місті пролунали близько опівночі, чому передувало попередження Повітряних сил про загрозу балістики.

У Дніпрі прогримів сильний вибух, після чого спалахнула пожежа. За даними обласної влади, вже відомо про 5 поранених у місті, усі госпіталізовані. Серед постраждалих – чоловік та жінка, які перебувають у важкому стані.

На цьому атака не припинилася. Далі вночі над містом зафіксували рух безпілотників, пролунали ще вибухи. Удар завдав шкоди інфраструктурі – понівечено склади з харчовими продуктами.

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото ОВА

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак на українські території ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Де ще гриміли вибухи цієї ночі?

Уночі безпілотники масовано атакували Сумську область – у Конотопі зруйновала частина багатоповерхівки, постраждали люди. Також пошкоджено лікарню й музей. Крім Сумщини, вибухи гриміли в Одесі – там пошкоджено декілька житлових будинків та авто.

Додамо, що вдень 19 травня вибухи були Кременчуці під час атаки БпЛА. Також у Харкові вибухали російські дрони, серед іншого вони тричі атакували депо "Нової пошти", спричинивши пожежу.