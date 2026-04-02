Дніпро Вибухи в Дніпрі Росія влаштувала пекло своїми обстрілами на Дніпропетровщині: є загиблий та поранені
2 квітня, 08:14
Оновлено - 08:59, 2 квітня

Росія влаштувала пекло своїми обстрілами на Дніпропетровщині: є загиблий та поранені

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія здійснила понад 10 атак на 3 райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та артилерію.
  • Внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє поранені, серед них 12-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.

Росія у ніч на 2 квітня тероризувала Дніпропетровщину. На жаль, відомо про загиблого та поранених.

Про це пише начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?

Росія атакувала понад 10 разів 3 райони Дніпропетровської області. Для терору вона застосувала безпілотники та артилерію.

У Синельниківському районі горіли адмінбудівля і торговельний комплекс. Пошкоджені інфраструктура, близько 10 багатоквартирних і приватних будинків, господарські споруди, автобуси. 

На жаль, загинула одна людина. 

Ще двоє постраждали, серед них – 12-річний хлопчик, якого забрали до лікарні у стані середньої тяжкості. Інша потерпіла – 42-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

 

Через російський обстріл виникла пожежа й у Павлограді.

А на Нікопольщині під прицілом ворога опинилися сам Нікополь, Марганська і Томаківська громади.

Останні атаки на Україну

  • З ночі в Харкові досі лунають вибухи. Ймовірно, ворог цілиться по об'єкту критичної інфраструктури.

  • Харківська область теж постраждала. Увечері 1 квітня у Чугуєві дрон влучив у 5-поверховий житловий будинок. До медиків звернулися 3 жінки.

  • А на Полтавщині через атаку постраждали 6 людей, зокрема діти. Дрон пошкодив приватні домоволодіння та господарську будівлю.