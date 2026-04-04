Росіяни цинічно вдарили по ринку в Нікополі: загинули люди, кількість постраждалих знову зросла

Російські війська атакували Нікополь FPV-дронами, внаслідок чого загинули люди. Відомо також про 27 постраждалих – серед них 14-річна дівчинка в тяжкому стані.

Про деталі терору мирного населення розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про жахливі наслідки удару?

Російські війська завдали удару FPV-дронами по Нікополі, що призвело до значних жертв серед цивільного населення. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей – троє жінок і двоє чоловіків.

Кількість поранених внаслідок атаки зросла до 27 людей; вісім поранених – ушпиталені. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Її госпіталізували, медики оцінюють стан дитини як тяжкий. Ще двоє чоловіків – 28 та 72 років – також перебувають у тяжкому стані.

Наслідки обстрілу:

Через влучання виникла пожежа. Також пошкоджено торговельні павільйони та магазин.

На місці працюють екстрені служби, лікарі надають допомогу пораненим. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

В Офісі Генпрокурора заявили, що розпочали розслідування щодо чергового воєнного злочину Росії.

Наслідки російського удару по ринку в Нікополі

