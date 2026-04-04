Росіяни цинічно вдарили по ринку в Нікополі: загинули люди, кількість постраждалих знову зросла
- Російські війська атакували Нікополь FPV-дронами, загинуло п'ятеро людей, серед поранених 14-річна дівчинка в тяжкому стані.
- Пошкоджено торговельні павільйони, виникла пожежа, розпочато розслідування воєнного злочину Росії.
Російські війська атакували Нікополь FPV-дронами, внаслідок чого загинули люди. Відомо також про 27 постраждалих – серед них 14-річна дівчинка в тяжкому стані.
Про деталі терору мирного населення розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Що відомо про жахливі наслідки удару?
Російські війська завдали удару FPV-дронами по Нікополі, що призвело до значних жертв серед цивільного населення. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей – троє жінок і двоє чоловіків.
Кількість поранених внаслідок атаки зросла до 27 людей; вісім поранених – ушпиталені. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Її госпіталізували, медики оцінюють стан дитини як тяжкий. Ще двоє чоловіків – 28 та 72 років – також перебувають у тяжкому стані.
Через влучання виникла пожежа. Також пошкоджено торговельні павільйони та магазин.
На місці працюють екстрені служби, лікарі надають допомогу пораненим. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
В Офісі Генпрокурора заявили, що розпочали розслідування щодо чергового воєнного злочину Росії.
Наслідки російського удару по ринку в Нікополі / Фото Офісу Генерального прокурора України
Що відомо про наслідки російського терору в інших містах України?
Російські безпілотники вранці 4 квітня атакували Харків. Відомо, що внаслідок російського удару є пошкодження та постраждалі. У Київському районі міста зафіксовано падіння уламків, також у Немишлянському районі сталося ще одне падіння уламків ворожого безпілотника. Унаслідок атаки постраждали троє людей.
Уночі та вранці 4 квітня російські безпілотники атакували промислові об'єкти у Полтавському районі. За попередньою інформацією, зафіксовано прямі влучання, внаслідок чого на об'єктах спалахнули пожежі. Інформації про постраждалих не надходило.
Уранці 4 квітня в Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах офісної будівлі, що спричинило пожежу – її ліквідовували рятувальники.
Загалом у ніч на 4 квітня Росія запустила 286 ударних безпілотників по Україні. Оборонці неба змогли збити 260 дронів. На жаль, щонайменше 11 БпЛА влучили в цілі на 10 об'єктах, а уламки впали на шести інших.