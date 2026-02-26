Масштаби вражають: на Дніпропетровщині викрили кол-центри на понад 1500 робочих місць

У середу, 25 лютого, у Дніпропетровській області прокурори провели 27 обшуків у кол-центрах. Під час операції правоохоронці викрили офіси, які загальною кількістю зебезпечували понад 1500 робочих місць.

Про таке повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він розповів, як держава протидіє кібершахрайству.

Що відомо про викриття офісів на Дніпропетровщині?

Щодня кожен оператор, який "працював" у кол-центрі здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, застосовуючи жорсткий психологічний тиск.

Зловмисники представлялися працівниками інвестиційних компаній та брокерських платформ, обіцяючи "гарантований швидкий заробіток" і переконуючи людей вкладати гроші.

На Дніпропетровщині викрили кол-центри: дивіться відео прокуратури

Для більшої довіри використовували фальшиві платформи, де демонстрували штучне зростання "інвестицій" та віртуальні прибутки. Насправді ж усі надіслані кошти миттєво перераховувалися на підконтрольні рахунки організаторів.

Жертвами стали сотні громадян України, країн Європи та Азії. Під час обшуків вилучили близько 1500 одиниць комп'ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші докази злочинної діяльності.

Слідство триває, наразі встановлюють усіх організаторів, учасників та точну кількість потерпілих.

Зауважимо! Загалом з липня 2025 року в Україні провели майже 800 обшуків незаконних кол-центрів (150 з них – у межах міжнародної співпраці). Вилучено понад 25 тисяч одиниць техніки.

Наша мета – не просто зупинити окремі дзвінки, а повністю зруйнувати інфраструктуру цього тіньового бізнесу,

– наголосив Кравченко.

Більше про викриття кібершахраїв