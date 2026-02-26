Про це у розмові з 24 Каналом зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що цю стратегію ворог застосовує вже не один рік. Він пояснив, чого намагається досягти противник.

До теми Теракт у Львові: момент закладання вибухівки у сміттєві баки потрапив на відео

На кого ворог розраховував вплинути, вчиняючи теракти?

Ступак зазначив, що росіяни з першого дня війни намагалися дотягнутися до українських політиків, військових, працівників силових органів, СБУ, ГУР, Нацполіції, Сил спеціальних операцій, НАБУ тощо.

Однак до останнього часу їм це не вдавалося, тому що відмінно працювали і продовжують працювати наші силовики, контррозвідка, Національна поліція, розвідка. Всі вони намагаються діяти на упередження, але з того боку робиться стільки зусиль, що, на жаль, все ж таки пробивають нашу можливість захищати цивільних,

– пояснив він.

Тому потрібно розуміти, що такі випадки можуть траплятися. Фактично за 72 години сталися три випадки у Львові, Миколаєві і Дніпрі. На жаль, у Львові загинула поліцейська.

Річ у тім, що за поліцейським вполювати трішки простіше, ніж за працівником ГУР, СБУ виключно через таку ознаку, як уніформа,

– наголосив він.

Якщо військові перебувають на закритих об'єктах у цивільних містах, де дуже важко здійснити терористичні акти, то поліцейські, за словами експрацівника СБУ, постійно переміщуються по місту. У них є певні маршрути та графіки пересування. Вони можуть, наприклад, зустрічатися в одному місці, щоб випити каву. І велика кількість людей в уніформі в одному місці притягує увагу. Це дає більше можливостей спланувати проти них якісь терористичні акти.

Зверніть увагу! Речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що теракт у Львові повторює тактику "Аль-Каїди" щодо "подвійного вибуху", щоб число жертв було більшим. За словами Дехтяренко, ще у 2023 році Путін санкціонував так званий план "Диверсійний шум", мета якого – масштабувати теракти, підпали і диверсії по території всієї України. Це, на думку росіян, дозволить "посіяти паніку і розхитати ситуацію" в Україні та дестабілізувати суспільство зсередини.

Водночас ці теракти, на думку Ступака, не матимуть впливу на ситуацію на фронті, тому що вони розраховані саме на вплив на цивільне населення.

Якщо поліцейські, силовики будуть демотивовані, дезорганізовані, а частково навіть залякані, тому що всі ми люди, і вони так само мають право і можуть боятися, то це позначиться на цивільних людях. Коли вони бачать переляканих, частково деморалізованих, демотивованих силовиків, тоді й самі втрачають впевненість та стійкість. Це працює проти всіх, і Росія намагається цього досягти,

– відзначив Іван Ступак.

Дії ворога спрямовані на те, щоб посіяти паніку серед цивільних і щоб на вулицях було менше поліцейських. Наприклад, у Львові 25 поліцейських, які постраждали, вибули з робочого процесу щонайменше на тиждень. Тому їхні обов'язки мають перейти на решту поліцейських у місті. Вони будуть працювати без вихідних, і це може вплинути на кримінальну ситуацію. Саме цього і прагнула досягти, на думку ексспівробітника СБУ, Росія.

В українських містах відбулися теракти, спрямовані проти поліцейських: що сталося?