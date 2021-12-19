Під Кривим Рогом зіткнулися легковик та вантажівка: один із водіїв згорів живцем

У Дніпропетровській області сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та легкового автомобіля. Внаслідок аварії загинула людина.

Моторошний інцидент трапився 18 грудня на автошляху Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв. Відповідний виклик надійшов до ДСНС о 20:42.

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Подробиці про смертельну аварію

На місце події негайно виїхали рятувальники. Вони змогли встановити, що зіткнулися вантажівка MAN та автомобіль ЗАЗ Sens. Після цього легковик загорівся. Працівникам ДСНС вдалося локалізувати пожежу о 20:56. Вже о 21:01 займання повністю ліквідували. Вогонь знищив машину на площі 6 квадратних метрів. На жаль, всередині авто знайшли чоловіка без ознак життя. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, аби з'ясувати усі обставини ДТП.



Зіткнулися вантажівка та легковик / Фото ДСНС



Автомобіль вигорів вщент / Фото ДСНС



Загинув водій легковика / ДСНС

Інша ДТП у Кривому Розі

Ввечері 17 грудня на вулиці Купріна, що у Кривому Розі, сталася ще одна аварія. Водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку. На той момент там нікого не було, тому жертв вдалося уникнути. За попередньою інформацією, чоловік перебув у стані алкогольного сп'яніння. ЗМІ повідомили, що мовиться про військового прокурора з Одещини. Внаслідок аварії він не постраждав.