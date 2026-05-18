Після масованої атаки вночі ворог знову тероризує Дніпро: у місті пролунав новий вибух

Росія продовжує масовано атакувати Дніпро. Відомо, що в місті пролунав новий вибух.

Про нову атаку повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи, які пролунали в Дніпрі?

Після масштабної атаки у ніч на 18 травня, зранку Дніпро знову прокинулося від вибухів. Відомо, що гучні звуки пролунали близько 6:39.

За інформацією моніторингових каналів, в регіоні фіксували крилаті ракети. Крім того, в Дніпропетровській області все ще перебувають ворожі безпілотники.

Наразі немає інформації щодо можливих наслідків ворожої атаки. Проте, до відбою повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях.

Що відомо про нічний масований обстріл Дніпра?

18 травня Росія завдала удару по Дніпру використовуючи різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та дрони.

Спершу стало відомо, що через атаку росіян сталася пожежа на даху багатоповерхівки. Проте, рятувальники змогли оперативно загасити пожежу та, на щастя, минулося без постраждалих. Також у Дніпровському районі міста окупанти поцілили по складу, де зберігали піротехнічну продукцію. Виникла пожежа, але минулося без травмованих.

Після ракетного удару стало відомо про влучання по житловому кварталу. Сталося кілька пожеж. В одному з будинків були заблоковані люди.