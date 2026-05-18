18 травня, 07:03
Після нічного терору у Дніпрі багато постраждалих, серед них – діти
У ніч проти 18 травня окупанти безжально били по Дніпру дронами і ракетами. Кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу зросла.
Спершу Дніпро перебувало під атакою БпЛА, а згодом ворог вдарив по місту балістикою. Виникло багато пожеж.
Що відомо про постраждалих у Дніпрі?
Станом на 4-у ранку влада повідомляла про 9 постраждалих. Втім, вже на 07:00 їхня кількість зросла.
Голова ОВА Олександр Ганжа заявив, що внаслідок атаки на Дніпро поранення отримали 18 людей. Серед них – 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Обоє дітей перебувають на амбулаторному лікуванні.
8 людей госпіталізовані. Це 4 жінки та 4 чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.