Побив та обплював: у Дніпрі чоловік напав на жінку-поліцейську
21 грудня 2021 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:"Репортер"
У Дніпрі 21 грудня в районному відділку поліції чоловік накинувся на співробітницю органів. Він кілька разів вдарив жінку по обличчю, а потім ще й обплював.
Інцидент стався на проспекті Миру. Чоловік напав на поліцейську, яка проводила з ним бесіду у відділку.
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У якому стані жінка
Чоловік кілька разів вдарив жінку рукою по обличчю та ногою в живіт. Потерпіла звернулась за медичною допомогою. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, а також травму живота.
Дебошира затримали та одягли на нього наручники. Вже розпочали досудове розслідування.
Нападник на поліцейську / Фото "Репортер"
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