П'яний дніпрянин ганяв на легковику по двору та застряг у клумбі
Джерело:"Інформатор"
Інцидент стався у Соборному районі Дніпра ввечері 13 грудня. Нетверезий чоловік вирішив поганяти на своєму Chevrolet, але далеко поїхати не зміг.
Спроби водія поганяти закінчилися тим, що його легковик застряг у клумбі. Виїхати на придомову територію самостійно після ДТП власник Chevrolet вже не зміг.
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На допомогу автовласнику вирушили місцеві мешканці, які витягли машину.
Намагався знову сісти за кермо
Чоловік намагався повернутися за кермо / Фото патрульної поліції Дніпропетровської області
- Інцидент стався близько 23:00 на Екіпажному провулку у Дніпрі.
- П'яний чоловік сів за кермо машини та почав кататися двором. Він не впорався з керуванням та влетів у клумбу.
- Попри спроби власника повернутися на місце водія, очевидці не дали йому цього зробити.
- На місце події викликали патрульних.
Правоохоронці досить швидко з'ясували, що водій нетверезий. На нього склали відповідний протокол. Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує до 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.
Останні ДТП з п'яними водіями в Україні
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У Луцьку 12 грудня сталася дуже масштабна аварія за участю 16-річного підлітка. Він на машині батька ганяв по місту та тікав від патрульних. Під час перегонів зловмисник збив 6 осіб, які переходили дорогу. Четверо потерпілих зазнали не дуже серйозних травм, однак 39-річна лучанка постраждала дуже серйозно. Вона перебуває у комі. Її 5-річний син почав заїкатися.