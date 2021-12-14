Медики продовжують боротись за життя постраждалої жінки. Вона – у реанімації з важкими травмами.

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У хлопчика діагностували струс мозку

У лікарні також досі і її 5-річний син. У дитини діагностували струс мозку, від стресу хлопчик почав заїкатись.

Після аварії 12 грудня лучанка до тями, так і не приходила. Під час зіткнення, кажуть очевидці, жінку підкинуло вгору та опинилась на землі вона через десяток метрів. Лікарі кажуть, що мозок жінки реагує на імпульси, отож надія є.

Знайомі та друзі збирають гроші для потерпілої

Наразі знайомі та близькі постраждалої сім'ї збирають гроші на лікування. Чоловік травмованої лучанки працює далекобійником, він екстрено повертається додому з-за кордону.

Що відомо неповнолітнього керманича

Підлітком, який був за кермом Renault Megane, виявився 16-річний студент І курсу професійного коледжу. ЗМІ повідомляють, що хлопець раніше мав проблеми через хуліганство та бійки.

У день аварії юнак начебто таємно взяв ключі від машини. Повіз він кататись двох друзів

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Головне про аварію за участю неповнолітнього в Луцьку: