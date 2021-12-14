Спроби водія поганяти закінчилися тим, що його легковик застряг у клумбі. Виїхати на придомову територію самостійно після ДТП власник Chevrolet вже не зміг.

Дивіться також Мама – в комі, син почав заїкатися: деталі про потерпілих у ДТП із 16-річним підлітком в Луцьку

На допомогу автовласнику вирушили місцеві мешканці, які витягли машину.

Намагався знову сісти за кермо



Чоловік намагався повернутися за кермо / Фото патрульної поліції Дніпропетровської області

Інцидент стався близько 23:00 на Екіпажному провулку у Дніпрі.

П'яний чоловік сів за кермо машини та почав кататися двором. Він не впорався з керуванням та влетів у клумбу.

Попри спроби власника повернутися на місце водія, очевидці не дали йому цього зробити.

На місце події викликали патрульних.

Правоохоронці досить швидко з'ясували, що водій нетверезий. На нього склали відповідний протокол. Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує до 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.

Останні ДТП з п'яними водіями в Україні

12 грудня у Львові п'яний водій Hyundai H200 влетів у бік BMW та втік з місця події. Йому вдалося поїхати досить далеко, однак на вулиці Шевченка зловмисник застряг на дорозі, яку ремонтують.

У Луцьку 12 грудня сталася дуже масштабна аварія за участю 16-річного підлітка. Він на машині батька ганяв по місту та тікав від патрульних. Під час перегонів зловмисник збив 6 осіб, які переходили дорогу. Четверо потерпілих зазнали не дуже серйозних травм, однак 39-річна лучанка постраждала дуже серйозно. Вона перебуває у комі. Її 5-річний син почав заїкатися.