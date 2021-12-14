Попытки водителя погонять закончились тем, что его легковушка застряла в клумбе. Выехать на придомовую территорию самостоятельно после ДТП владелец Chevrolet уже не смог.

Смотрите также Мама – в коме, сын начал заикаться: детали о пострадавших в ДТП с 16-летним подростком в Луцке

На помощь автовладельцу отправились местные жители, которые вытащили машину.

Пытался снова сесть за руль

Мужчина пытался вернуться за руль / Фото патрульной полиции Днепропетровской области

Инцидент произошел около 23:00 в Экипажном переулке в Днепре.

Пьяный мужчина сел за руль машины и начал кататься по двору. Он не справился с управлением и влетел в клумбу.

Несмотря на попытки владельца вернуться на место водителя, очевидцы не дали ему этого сделать.

На место происшествия вызвали патрульных.

Правоохранители довольно быстро выяснили, что водитель нетрезв. На него составили соответствующий протокол. Если вину мужчины признает суд, ему грозит до 17 тысяч гривен штрафа, а также лишение прав на год.

Последние ДТП с пьяными водителями в Украине

12 декабря во Львове пьяный водитель Hyundai H200 влетел в бок BMW и скрылся с места происшествия. Ему удалось уехать достаточно далеко, однако на улице Шевченко злоумышленник застрял на дороге, которую ремонтируют.

В Луцке 12 декабря произошла очень масштабная авария с участием 16-летнего подростка. Он на машине отца гонял по городу и убегал от патрульных. Во время гонки злоумышленник сбил 6 человек, которые переходили дорогу. Четверо пострадавших получили не очень серьезные травмы, однако 39-летняя лучанка пострадала очень серьезно. Она находится в коме. Ее 5-летний сын начал заикаться.