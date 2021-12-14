Попытки водителя погонять закончились тем, что его легковушка застряла в клумбе. Выехать на придомовую территорию самостоятельно после ДТП владелец Chevrolet уже не смог.
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На помощь автовладельцу отправились местные жители, которые вытащили машину.
Пытался снова сесть за руль
Мужчина пытался вернуться за руль / Фото патрульной полиции Днепропетровской области
- Инцидент произошел около 23:00 в Экипажном переулке в Днепре.
- Пьяный мужчина сел за руль машины и начал кататься по двору. Он не справился с управлением и влетел в клумбу.
- Несмотря на попытки владельца вернуться на место водителя, очевидцы не дали ему этого сделать.
- На место происшествия вызвали патрульных.
Правоохранители довольно быстро выяснили, что водитель нетрезв. На него составили соответствующий протокол. Если вину мужчины признает суд, ему грозит до 17 тысяч гривен штрафа, а также лишение прав на год.
Последние ДТП с пьяными водителями в Украине
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